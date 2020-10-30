Дефицит подходящих вакансий: россияне назвали главную проблему службы занятости

Более трети россиян главной проблемой в работе служб занятости населения в стране называют дефицит подходящих вакансий. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщил директор координационного центра Общероссийского народного фронта (ОНФ) по восстановлению экономики, председатель общественно-экспертного совета «Производительность труда и поддержка занятости» Илья Семин сегодня на пресс-конференции в Москве.

«По данным нашего опроса, опроса ОНФ, по-прежнему самой востребованной услугой [Центров занятости населения] остается трудоустройство граждан, – сказал он. – При этом 37% респондентов главной проблемой при обращении в службу занятости считают дефицит подходящих вакансий: или им предлагают низкооплачиваемые вакансии, или в целом непривлекательные».

«Это тот вектор, в котором нужно улучшать работу служб занятости населения», – отметил Семин.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 30.10.20

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