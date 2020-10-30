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Пятница, 30 октября 2020, 17:42 мск

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В Москве полиция разогнала мусульманский митинг около посольства Франции

Фото: кадр из видео на youtube.com

В Москве силовики разогнали протестующих около здания посольства Франции. Судя по видеороликам, которые публикуют телеграм-каналы с места событий, на акции собралось несколько десятков человек.

Протестующие выражают возмущение публикацией во Франции карикатур на пророка Мухаммеда. Участник акции принесли к посольству фотографии президента Франции Эммануэля Макрона и показательно растоптали и сожгли несколько снимков. В толпе были слышны крики «Аллах Акбар!» Собравшиеся требовали извинений от Макрона перед всем мусульманским миром. После этого полиция и ОМОН начали разгонять протестующих.

Как пишет «Коммерсант», в префектуре Центрального административного округа Москвы заявили, что не согласовывали акцию мусульман на Большой Якиманке.

Ранее посольство Франции в Москве попросило российские власти усилить меры безопасности в своих представительствах.

Накануне мусульмане также выходили протестовать к зданию на Большой Якиманке в Москве, однако полиция просто наблюдала за их действиями.

Москва, Алевтина Белова

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