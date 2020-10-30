Кремль и Мавзолей Ленина снова закрывают для посещения

В Москве в День народного единства будет закрыт Кремль и мавзолей Ленина в связи с проведением государственных мероприятий. Об этом сообщила Федеральная служба охраны (ФСО).

«Допуск граждан для посещения Государственной Оружейной палаты и выставки «Алмазный фонд» будет осуществляться через Боровицкий проход», – говорится в сообщении.

Напомним, доступ в мавзолей был временно закрыт с 18 марта в связи с проведением профилактических работ, а также на фоне эпидемии коронавируса. С 1 июля мавзолей был вновь открыт для посещения.

Москва, Мария Вяткина

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