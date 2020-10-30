«Когда совсем припекло»: социальный взрыв как результат замалчивания экологических проблем

Замалчивание экологических проблем приводит к росту социальной напряженности и социальным взрывам. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», заявил директор программы «Зеленая экономика» WWF России Михаил Бабенко на пресс-конференции в Москве. «У нас сложности с отстаиванием своих прав. Это у нас есть, к сожалению. И вот собственно те социальные взрывы, которые мы видели… это уже когда совсем припекло. Возникает вопрос: а оно того стоит, доводить ситуацию до такого?» – сказал он.

Для нивелирования конфликтов WWF России планирует создать интерактивный ресурс по общественному мониторингу экологических аварий. «Наша задача – минимизация ущерба и предотвращение аварий, а это возможно при оперативном реагировании на такие ситуации, – пояснила, в свою очередь, главный координатор программы «Зеленая экономика» WWF России Людмила Аметистова. – Мы видим, что сейчас возрастает активность гражданского общества, активизируются соцсети, люди готовы участвовать в мониторинге таких аварий. И наше видение – создание интерактивного ресурса по мониторингу экологических аварий, который опубликован в открытом доступе и его данные актуализируются».

По словам Аметистовой, добавлять на сайт информацию сможет любой пользователь, однако все сообщения будут обрабатываться и верифицироваться. «Мы считаем, ресурс будет очень полезен для надзорных органов. И бизнес сам, который может где-то и не знать, что у него что-то где-то произошло», – пояснила она, отметив, что пилотный проект этого ресурса уже в разработке.

В частности, на этот сайт могли бы попасть данные экспертов по спутниковому мониторингу окружающей среды, которые в этом году проанализировали 188 снимков Алтае-Саянского региона, в результате чего выявили 78 фактов загрязнения малых рек золотодобывающими компаниями. «Золотари были уверены, что их не видно. Забравшись за 300 км на вертолете, они верили, что Росприроднадзор до них не доберется, и чувствовали себя в безопасности», – отметила на пресс-конференции эксперт по спутниковому мониторингу окружающей среды Ольга Чупаченко. Сам способ добычи россыпного золота она назвала «довольно варварским».

По словам экологов, сейчас российский бизнес в большинстве своем уже не игнорирует «зеленых» общественников. Как сообщил в свою очередь управляющий директор по проектам развития Национального рейтингового агентства Виктор Четвериков, экологическая открытость выгодна бизнесу, поскольку на основе этой информации финансисты и инвесторы формируют свою позицию. Неспособность выстраивать отношения с местным населением и общественными экологическими компаниями определенным образом характеризует саму компанию.

Тем не менее, как заявили представители WWF, российский бизнес пока часто «не понимает, что говорит общественность, а общественность не всегда понимает, что говорит бизнес, а птичий язык чиновников – это вообще отдельная история». «Если вы говорите о каких-то требованиях – важно объяснить, почему вы требуете, какие есть возможные альтернативы. Это поиск точек соприкосновения и сближения, и попытки понять противоположную сторону. Это сложно, но это делается», – подытожил Бабенко.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 30.10.20

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