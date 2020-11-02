Эксперты: Демократия потерпела крах, человечество ждет «спасителя»

В 2020 году кризис демократической системы достиг апогея: сегодня человечество ждет спасения в фигуре сильного лидера. Об этом говорится в обращении более 80 ученых из США, Британии, Израиля и Италии, пишет The Washington Post.

«Пандемия COVID-19 обнажила серьезные неравенства на классовой и расовой почве по всему земному шару. Мы видели все эти тенденции в ходе изучения нами прошлого, и мы осознаем признаки кризиса демократии в современном мире», – говорится в открытом письме экспертов.

Ученые подчеркнули, что мировое сообщество должно «отвернуться от закостенелых элит и вернуться к власти закона», защитить научный метод познания, свободу СМИ, электоральный процесс и плюрализм, бороться с дезинформацией и политическим насилием. «Если мы не сделаем это, то нас на самом деле ожидают впереди тяжелые дни», – подчеркивается в обращении.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 02.11.20

Жительница Подмосковья бросила умирать новорожденную дочь на холоде: девочка погибла, мать ищут. / Роспотребнадзор посоветовал туристам полностью отказаться от хостелов и частного сектора. / Российская войсковая разведка получила новые возможности. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»