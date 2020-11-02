Погода в московском регионе: октябрь оказался самым теплым в истории

Жители московского региона пережили самый теплый октябрь в истории метеорологических наблюдений. Как говорится в сообщении Гидрометцентра России, средняя температура месяца, по данным главной московской метеостанции ВДНХ, составила 9,2°.

Количество осадков в октябре достигло 54 мм, или 91% от месячной нормы. Завершающий осенний месяц в Москве, вслед за октябрем, тоже пока отстает от календаря, погода установилась более теплая, чем в среднем.

Синоптики отмечают, что в первой половине недели, со 2-го по 4 ноября, Москва и Московская область будут находиться под влиянием теплых воздушных масс. На фоне повышенного атмосферного давления вероятность дождей незначительна. При южном и юго-западном ветре, преобладающая температура ночью в Москве 4…7°, по области от 1 до 7°, днем в Москве 8…10°, по области 6…11°. Такие показания термометров на 4-5° выше климатической нормы.

Согласно прогнозу Гидрометцентра, во второй половине недели, 5-7 ноября, под влиянием циклона пройдут дожди преимущественно небольшой интенсивности. Температурный фон существенно не изменится.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 02.11.20

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