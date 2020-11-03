ФАС возбудила дело в отношении «Почты России»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело в отношении «Почты России» за нарушение закона о защите конкуренции. Как сообщила пресс-служба ведомства, госкомпания при пересылке почтовых отправлений необоснованно применяет надбавку в размере 100% для труднодоступных населенных пунктов.

В ФАС уточнили, что «Почта России» отказалась выполнять предупреждение об отмене надбавки, которое летом уже было направлено ФАС, а также не обеспечила равные условия оказания услуг почтовой связи на всей территории страны.

Заседание комиссии по рассмотрению дела назначено на 17 ноября 2020 года.

Дополнительная надбавка в 100% к сумме оплаты за всю массу посылка была введена 1 октября 2019 года. Это касается случаев, если посылки направляются в/из отделений почтовой связи, расположенных в населенных пунктах, которые круглогодично находятся в условиях труднодоступности.

Москва, Мария Вяткина

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