Вильфанд: Октябрь в России оказался очень необычным

Октябрь 2020 года стал самым теплым на всю историю метеонаблюдений на европейской части России. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сегодня на пресс-конференции в Москве. «Это уже некоторая характеристика того, каким необычным был этот месяц», – сказал он.

По словам Вильфанда, в Центральном федеральном округе был побит температурный рекорд 124-летней давности. В целом в России температура октября находится на третьем месте по теплу за всю историю метеонаблюдений. «Дело в том, что на азиатской территории тоже было тепло, но все-таки в отдельных регионах – например, в Забайкалье – наблюдались отрицательные аномалии, – пояснил синоптик. – И это немного скомпенсировало ту высокую температуру, которая наблюдалась на европейской части страны».

При этом Вильфанд обратил внимание, что на российских островах в Северном Ледовитом океане отклонения от нормы достигали 10 градусов, что в очередной раз доказывает на тенденцию глобального потепления, которое имеет ярко выраженные пространственные особенности в полярных регионах.

«Жители Москвы, я думаю, тоже запомнят надолго этот октябрь, потому что он был самым теплым за 142-летнюю историю наблюдений», – сказал он, отметив, что до этого рекорд принадлежал 1967 году, когда средняя температура октября была 9 градусов. – А средняя температура нынешнего октября составила 9,2 градуса».

Вильфанд отметил, за 45 лет средняя температура воздуха в октябре повысилась на два градуса. «К ноябрю это не относится, – предупредил он. – Вот оказывается, что средняя температура в Москве в ноябре какой была, такой и осталась, нет потепления».

Тем не менее, по его словам, пока в начале ноября в Москве стоит «невероятно теплая погода» – например, 4 ноября температура воздуха была на 7,4 градуса выше средних климатических значений.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 05.11.20

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