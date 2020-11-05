В России из-за аномальной погоды не уродилась сахарная свекла и подсолнечник

Из-за аномально жаркой или дождливой погоды в этом году в России собрано меньше, чем в прошлом году сахарной свеклы и подсолнечника. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд на пресс-конференции в Москве.

«Это и ожидалось по прогнозам, потому что в ряде регионов условия были таковы – либо очень жаркая погода и не хватало влаги для клубней свёклы, либо были очень интенсивные дожди, – пояснил он. – Это привело к тому, что урожайность этой культуры будет ниже прошлогодней примерно на 20%».

По его словам, не вызывает радости и урожайность подсолнечника – его уже убрали на 90% площадей, и урожайность оказалась примерно на 6-10% ниже прошлогодней. «Картофель убран на 94% площадей, его урожайность будет несколько ниже или близка к прошлогодней, – уточнил Вильфанд. – В прошлом году тоже не очень много картофеля собрали». При этом качество клубней хорошее, они не повреждены и не поражены фитофторой, поэтому будут храниться до поздней весны.

Тревожной главный метеоролог страны назвал ситуацию с озимыми зерновыми культурами, поскольку в нескольких регионах страны выпало крайне мало осадков. Так, в Астраханской области за два месяца выпало всего 6 мм осадков. «Но здесь всегда есть надежда. Да, сейчас влаги немного, но продуктивная влага оценивается по запасам в метровом слое почвы, – сообщил он. – Если зима будет снежная, то при таянии, конечно, будет существенное пополнение воды».

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 05.11.20

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