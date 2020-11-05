Синоптики пообещали россиянам аномально теплый ноябрь и дали прогноз на зиму

Температура воздуха в ноябре на всей территории России ожидается выше нормы, а зима будет холоднее прошлой. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сегодня на пресс-конференции в Москве. «Ноябрь ожидается на всей территории нашей страны в основном выше нормы. В северных регионах существенно выше нормы», – сказал он.

Так, выше климатической нормы погода в ноябре ожидается в Европейской части России, на севере западной Сибири, в Якутии и на Дальнем Востоке. На юге Сибири ноябрь будет около нормы, «но на положительном фоне», отметил Вильфанд, подчеркнув, что «ноябрь прогнозируется теплым, но не однородным».

По словам синоптика, очаг аномального тепла перемещается из Западной Сибири к средней, и там аномалии будут достигать 12 градусов. К 10 ноября температура ноября приблизится к норме. «Наиболее нормальная погода в Якутии, – уточнил Вильфанд. – Что значит нормальная – ночные температуры там -30-33 градуса, дневные около – 25 градусов. Это норма».

На европейской территории России ожидаются более динамичные погодные условия. «Все ждут снега. Вот на азиатской территории снег есть, и его много, – рассказал он. – Тут и 46 см, и 24, и 39 см, и пять. В общем, на азиатской территории снег лежит везде. На европейской – только на самом севере, и то его там немного: до одного сантиметра».

При этом снега на европейской части страны пока и не должно быть, пояснил Вильфанд. В частности, в Москве дата появления устойчивого снежного покрова, который тает уже в апреле, приходится на последние числа ноября. «На 27-30 ноября, – уточнил он. – В среднем снег залегает на всю зиму именно в это время. Поэтому на вопросы к метеорологам «Да что же это такое, уже ноябрь, а тут снега нет?» мы не вжимаем голову в плечи: не нужно торопить зиму, еще три недели есть».

В прошлом году в Москве снега вообще не было, напомнил глава Гидрометцентра.

По его словам, в целом зима не будет холодной, температурный фон ожидается около и выше нормы. «С большой степенью вероятности можно утверждать, что не ожидается такая аномально теплая зима, как в прошлом году, и нынешняя зима будет холоднее, но только по отношению к прошлому году. По отношению к норме она будет около и выше нормы», – сообщил он.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 05.11.20

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