Погода приготовила москвичам неприятный сюрприз

В Москве до конца недели продержится аномально теплая погода, однако уже в понедельник ожидается резкое похолодание, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сегодня на пресс-конференции.

По его словам, нынешнее тепло связано с перемещением к столице прогревшихся воздушных масс от Атлантики. «Но уже в понедельник, по нашим моделям, начнет резко изменяться циркуляция, и дневная температура будет около 4-5 градусов. А во вторник, среду, четверг ночные температуры будут отрицательными», – сообщил Вильфанд.

Синоптик также уточнил, что вплоть до пятницы следующей недели дневные температуры будут в диапазоне от ноля до плюс пяти градусов, и фактически температурный фон приблизится к норме.

В субботу и воскресенье, 7 и 8 ноября, в Москве ожидается ветреная погода, порывы будут достигать 17-18 метров в секунду. «В Питере еще более ветреная, до 23 метров в секунду», – предупредил Вильфанд.

Москва, Татьяна Дорофеева

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