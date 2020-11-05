Партия ЗА ПРАВДУ объявила о старте «Месяца борьбы за отмену ЕГЭ»

Сегодня, 5 ноября, лидер партии ЗА ПРАВДУ Захар Прилепин, секретарь Центрального комитета Николай Новичков, советник председателя партии Иван Охлобыстин и член Экспертного совета Владимир Меньшов при участии представителя Санкт-Петербургского родительского комитета Михаила Богданова дали старт всероссийской акции «Месяц борьбы за отмену ЕГЭ».

Пресс-конференция партии ЗА ПРАВДУ

«Основным доводом, который должен всех нас, так или иначе, волновать, является то, что Россия за минувшие тридцать лет потеряла ведущие позиции в большинстве научных школ. До 1991 года русские учёные входили в пятерку либо, как минимум, в десятку. Сейчас они в большинстве не занимают позиции такого уровня», – обратил внимание Захар Прилепин.

Лидер партии ЗА ПРАВДУ считает, что нужно возвращаться к базовому, классическому образованию советской школы. «Ребенок, который натаскивается по определённым предметам, выпадает из базовых и фундаментальных представлений в целом обо всем – от точных до гуманитарных наук. Возможность советского базового образования, пусть и с доучиванием, так или иначе, позволяла человеку варьировать свою судьбу», – подчеркнул он. – Месяц борьбы за отмену ЕГЭ» лидер партии ЗА ПРАВДУ обозначает как «Акцию гражданской ответственности».

«ЕГЭ было задумано, как ещё один социальный лифт, дающий возможность талантливым детям из провинции и малообеспеченных семей получить высшее образование, проявить себя. Система себя не оправдала и стала обузой. Я это говорю, как родитель, – отметил Иван Охлобыстин. – Очень тяжело подготовить ребёнка и к нормальным экзаменам, и вот к этим кроссвордам. Это требует дополнительных денег. У большинства людей в России таких денег нет. Наша акция 2 декабря – возможность проявить волю народа, чтобы чиновники могли уже засуетиться и начать предпринимать какие-то шаги».

Отмечая, что слово должно сочетаться с делом, Иван Охлобыстин рассказал об акции 2 декабря, когда ведущие российские ученые, писатели и деятели культуры проведут онлайн-уроки. Он добавил, что присоединиться к акции можно по-разному, например, сфотографировав свечу в окне, как знак небезразличия, и выложив её в социальные сети с хештегом #НетЕГЭ.

Иван Охлобыстин также предложил создать Координационный совет с представителями Министерства просвещения РФ и учёными по плавному, неболезненному выходу из этого образовательного коллапса.

Секретарь Центрального комитета партии Николай Новичков обратил внимание, что ЕГЭ приводит к «дебилизации», переходу от творческого мышления к «натаскиванию» на сдачу экзамена. «Отмена ЕГЭ была одним из лозунгов, с которым мы победили на выборах в Рязанскую областную Думу в этом году. Мы от этого лозунга не только не отказываемся, но считаем, что это является частью жизненной парадигмы. Мы будем добиваться того, чтобы ЕГЭ не было в российской жизни как явления», – отметил он.

Николай Новичков, предлагая родителям встать за будущее своих детей, призвал каждый день с сегодняшнего дня и до 2 декабря включительно выходить всех к Министерству просвещения РФ, департаментам образований регионов и городов с требованием отмены ЕГЭ. По его словам, партия ЗА ПРАВДУ в ближайшее время представит фильм «ЕГЭ –

лоботомия».

Владимир Меньшов, обращаясь к истории введения ЕГЭ, отметил, что мода на него создавалась сознательно. «Эти отгадки никак не мобилизуют знания по-настоящему. Они мобилизуют какую-то другую часть мозга, которая что-то запоминает. Есть же люди, которые хорошо отгадывают кроссворды, но они же не светочи разума при этом, а кроссворды щелкают на раз. Это разные люди, – рассказывает член Экспертного совета партии ЗА ПРАВДУ. – Главный аргумент, что это снижает коррупционную составляющую, как раз опровергнут жизнью многажды. Я против ЕГЭ и поддерживаю все начинания партии ЗА ПРАВДУ».

Михаил Богданов отдельно отметил, что один из тезисов введения ЕГЭ – ликвидация коррупции, показал свою несостоятельность. «По факту, мы получили узаконенную платность поступления в вузы. Родитель старшеклассника вынужден прибегать к оплате репетиторов, по сути, подготовке к вступительному экзамену, не рассчитывая на то, что это может сделать школа, – обратил внимание представитель Санкт-Петербургского родительского комитета. – Ещё один очень важный момент – школа выключена из учебного процесса. Последние 10-11 класс дети занимаются только подготовкой к ЕГЭ и перестают учиться по всем остальным предметам, которые не входят в их сферу потенциального поступления. Соответственно, мы получаем перекошенное образование».

Уже сегодня во многих регионах России наши сторонники с плакатами: «Я/Мы против ЕГЭ», «ЗА ПРАВДУ против ЕГЭ», «ЗА ПРАВДУ не верит в ЕГЭ», «Онлайн-обучение – мучение», «ЕГЭ=лоботомия» и другими, вышли на одиночные пикеты, чтобы показать, что им неравнодушно будущее молодых поколений. Как заявили в партии ЗА ПРАВДУ, месяц борьбы против ЕГЭ и онлайн-образования – это способ вернуть российскому образованию его былое величие, а России – надежду на успешное будущее.

Москва, Светлана Антонова

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