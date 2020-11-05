Байден не простит России «реваншизм»

Россия может рассчитывать на позитивное решение спорных экономических вопросов, в том числе по газопроводу «Северный поток-2», в случае победы Джо Байдена на выборах президента США. Такое мнение, как передает корреспондент РИА «Новый День», высказали российские эксперты сегодня пресс-конференции в Москве. При этом аналитики предупредили, что новая администрации Белого дома вряд ли простит России «реваншизм» – политическое давление на Москву не прекратится.

Как считает руководитель научного направления Института США и Канады РАН, член-корреспондент РАН Виктор Супян, Байден вряд ли будет придерживаться экономической стратегии Трампа. «Он не будет следовать крайностям «трампономики», направленным на усиление протекционизма. Он попытается восстановить отношения с Европой, которые пошатнулись из-за действий Трампа. Трамп, как известно, вводил санкции не только в отношении своих противников – России и Китая – но и в отношении союзников. Байден вряд ли будет следовать такому курсу», – сказал эксперт.

По его мнению, Вашингтон при Байдене также может пересмотреть жесткую позицию по отношению к «Северному потоку – 2». «В деле «Северного потока – 2» есть заинтересованность Трампа, который патронируется американскими энергетическими компаниями, которые поставляют сжиженный газ в Европу. У Байдена другая позиция, он – сторонник более экологичного топлива, поэтому вполне возможно, он не займет такую жесткую позицию в отношении «Северного потока – 2». Поскольку Европа заинтересована в проекте, вполне возможно Байден будет более спокойно относиться к идее. Но это во многом будет определяться политическими соображениями», – считает эксперт.

Директор Института США и Канады РАН Валерий Гарбузов со своей стороны отметил, что победа Байдена выборах в США для России не выглядит многообещающей с политической точки зрения. «В США заложены законодательно оформленные основы политики сдерживания России. Во многих документах Россия определяется как угроза США. А Байден, как мы знаем, назвал ее главной угрозой, не упоминая Китай. Россия воспринимается как реваншистская страна, которая своим внешнеполитическим поведением стремится нанести удар по американскому глобальному доминированию – по самому святому, что есть в Америке в сфере мировой политики», – обратил внимание эксперт.

Напомним, выборы в США прошли накануне, 3 ноября. По общему количеству голосов, отданных за каждого из кандидатов, лидирует Байден. Он заручился поддержкой 72,1 млн избирателей (50,4%), Трамп – 68,64 млн (48%). Окончательное решение будет принято выборщиками.

Москва, Мария Вяткина

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