Россияне застряли в депрессии: многие просто не замечают хороших новостей

Большинство россиян застряли в депрессивном состоянии и просто не замечает хороших новостей. Такое мнение в комментарии РИА «Новый День» высказала политтехнолог, психолог, эксперт по PR и GR-коммуникациям Алена Август. По ее словам, в сложные времена как никогда важно балансировать внутренне состояние.

«Хорошие новости на самом деле есть. Но сейчас люди, находясь в депрессивном состоянии – ковид, эта гадкая осень опять пришла, скоро зима, мало солнца – хорошие новости не очень выделяют из общего серого ряда», – сказала Август.

«У нас, к сожалению, у большой части населения есть склонность к застреванию в состоянии нытика. Они говорят, как все ужасно, как все пропало, какой везде кошмар. Естественно, погруженный в такие мысли человек даже хорошее может не заметить», – добавила она.

По мнению эксперта, ответственность за обилие негативных новостей нужно делить. «СМИ, конечно, отвечают за баланс плохого и хорошего. Мы же понимаем, что психология восприятия так устроена, что лучше всего рейтинг дают плохие или «жареные» новости. Вот у меня недавно знакомые журналисты спрашивали, кто из звезд с кем развелся, и еще что-нибудь такое. Но очень мало СМИ задумываются, что в погоне за рейтингом они теряют нормальную аудиторию», – сказала Август.

По ее оценке, здоровый и здравомыслящий человек рано или поздно откажется воспринимать чернуху. «В итоге выбирают свою ленту новостей в соцсетях, где у них есть и знакомые люди, с которыми они готовы обсуждать что-то. Им становится гораздо интереснее внутренняя повестка, чем внешняя, где сплошной треш», – считает эксперт.

В то же время Август подчеркнула, что сами россияне должны более тщательно подходить к формированию своего информационного пространства. «Конечно, СМИ должны понимать свою зону ответственности. С другой стороны, как психолог, я скажу, что эту ответственность СМИ должны делить с людьми. Человек может управлять своим состоянием. Важно осознавать, что есть моменты не очень позитивные, но при этом не забывать, что хорошее тоже есть», – сказала Август.

«Мы сами отвечаем за то, что у нас внутри. Я вот, чтобы выжить в нашей северной реальности, крашусь в рыжий цвет, теперь уже сознательно. У меня вечное солнце. Я хожу на спорт, потому что понимаю, что это тоже балансирует мое состояние. Что бы ни случилось – новая эпидемия, инопланетяне прилетят – я занимаюсь спортом. Пить витамины, правильно питаться – это тоже важно. Когда человек себя изнутри никак не поддерживает, конечно, он будет чувствовать себя ужасно, даже если вокруг все будет прекрасно. Чтобы не впадать в ипохондрию, нужно собой заниматься», – уверена эксперт.

Август также согласилась поделиться с читателями «Нового Дня» своим топ-3 хороших новостей за последнее время. «Для меня хорошей новостью стало то, что в Якутии один молодой старт-ап Planty Go запустил приложение для детей с ДЦП. Это – цифровая платформа для реабилитации детей с церебральным параличом и с другими видами нарушений опорно-двигательного аппарата. За счет технологий у детей будет лучше координация», – сказала она.

«Вторая хорошая новость – конкурс «Большая перемена», который прошел в Артеке. Я очень рада, что там с проектом проекту «Космос доступен каждому» победила девочка София Шакерова из подмосковного Красногорска из проекта, которому я помогала», – отметила Август.

По ее словам, еще одна хорошая новость – в Крыму началась очередная смена лагеря от проекта «Культура Счастья». «Это лагерь для взрослых, где люди вместе общаются, находят методики, чтобы оставаться счастливыми, что бы ни происходило. Потому что над счастьем, как и над жизнью и над любовью, нужно работать», – заключила она.

Москва, Мария Вяткина

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