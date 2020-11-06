Государство не выстрелит себе в ногу – мораторий на штрафы для застройщиков будет продлен?

На днях Минстрой сообщил, что действующий с апреля и до конца текущего года мораторий на штрафы за перенос сроков ввода в эксплуатацию жилых объектов по договорам долевого участия продлевать пока не планируется. Застройщики встревожились, а дольщики, напротив, воспрянули духом.

Напомним, что соответствующее постановление Правительства РФ № 423 было принято 2 апреля 2020 года. Этот документ устанавливает особенности применения неустойки и иных санкций за ненадлежащее исполнение обязательств по договорам участия в долевом строительстве на срок до 31 декабря 2020 года.

Вообще интересы дольщиков защищает Федеральный закон от 30 декабря 2004 г. N 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве..» – согласно ему, застройщик уплачивает участнику долевого строительства неустойку в размере одной трёхсотой ставки рефинансирования ЦБ РФ , действующей на день исполнения обязательства, от цены договора за каждый день просрочки, если дольщик – юридическое лицо, а если физическое – то пени начисляются в двойном размере.

Однако принятое Постановление ограничивает действие данного Закона и оставляет покупателей квартир без возможности получить деньги в случае задержки строительства в текущем году.

Это решение было призвано снизить финансовую нагрузку на застройщиков. Среди дольщиков оно весьма непопулярно – по понятным причинам. Другое дело, что весной это был вынужденный шаг. На апрель как раз пришелся пик первой волны пандемии COVID-19, лихорадочно вводились многочисленные меры безопасности и ограничения, производство в стране практически остановилось. Так что мораторий на штрафы застройщикам, задерживающим ввод жилья, был неизбежен – строительные компании оказались заложниками обстоятельств.

Между тем строительство является системообразующей отраслью отечественной экономики, дающей значительную долю налоговых поступлений в бюджет. По данным Росстата, в России более 270 тысяч строительных организаций, обеспечивающих работой более 4,9 млн человек. При этом, как заявил в одном из интервью Марат Хуснуллин, на тот момент заместитель мэра Москвы по градостроительной политике и строительству, а ныне Заместитель Председателя Правительства РФ – «одно рабочее место в строительстве формирует до восьми мест в других отраслях экономики – торговле, ЖКХ и сфере услуг». Строительная сфера – это, несомненно, опора экономики, и бросить ее на произвол судьбы для государства – всё равно, что выстрелить себе в ногу.

Поэтому были приняты все возможные меры для поддержки строителей: в то время, когда жизнь практически замерла в период самоизоляции, работа на стройплощадках продолжалась, стали возможны продажи квартир полностью в электронном формате. Особую популярность приобрела программа льготного ипотечного кредитования под 6,5% – она, кстати, уже продлена до 1 июля 2021 года.

Застройщики, разумеется, весьма заинтересованы в том, чтобы и мораторий на выплату неустойки тоже был продлен. 20% руководителей строительных организаций оценивают текущую экономическую ситуацию в отрасли как негативную, 69% – как удовлетворительную. А индекс предпринимательской уверенности в строительстве с начала текущего года упал на 7 пунктов и составляет -22%.

О многочисленных просьбах застройщиков по поводу продления моратория недавно на заседании Совета по вопросам жилищного строительства и содействия развитию ЖКХ при Совете Федерации сообщил заместитель министра строительства Никита Стасишин. Однако устами этого же чиновника было заявлено, что сохранять данную меру поддержку не планируется. Пока не планируется.

Почему он сделал такое заявление – абсолютно ясно. Теперь, когда слово «коронавирус» уже не так пугает людей, перед ними встают насущные бытовые вопросы. А у дольщиков самый главный – получение квартиры. Тем более он становится важным на фоне финансовых потерь, понесенных в ходе мер по борьбе с пандемией. Все это, по мнению многих аналитиков строительной отрасли, может сплестись в очень опасный клубок и вызвать массовое недовольство среди дольщиков. Так зачем подливать масла в огонь?

Несомненно, обещание, что мораторий на штрафы снимается, успокоило многих дольщиков, однако насколько оно будет выполняться и выполнимо ли вообще? Прежде всего возникает вопрос: а что, собственно, изменилось, почему теперь можно опять штрафовать запаздывающих со сдачей домов строителей? Пандемия продолжается, идет вторая волна и до ее пика еще далеко. По всем регионам опять ужесточаются меры предосторожности.

Ситуация в строительной сфере и так не простая. Например, лишь в Москве и Московской области, согласно Единому реестру проблемных объектов, не сдан в срок 931 дом общей площадью 4997 тыс. кв. м.

Получается, если Минстрой говорит правду, в ближайшее время строительные фирмы получат целый вал исков на взыскание штрафов, общая сумма которых может выражаться в миллиардах. Понятно, что дольщики, да и многие другие, не имеющие отношения к строительству, граждане будут этому аплодировать. Однако необходимость выплачивать компенсации дольщикам лишь усугубит ситуацию, приведет к банкротству компаний и появлению множества долгостроев.

Государству в таком случае придется достраивать их за счет бюджета, который и так испытывает дефицит. Например, согласно внесенному в Мосгордуму проекту закона о бюджете города Москвы на ближайшую трехлетку, дефицит составит 510 миллиардов рублей. И если уж столица испытывает нехватку средств, что говорить о других регионах.

Рассчитывать на скорое новоселье при банкротстве застройщика тоже не стоит. В этой ситуации непосредственно решать проблемы дольщиков будет Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства, созданный Правительством РФ в 2017 году. Только Фонд сначала может в течение полугода проводить экспертизу целесообразности завершения строительства, а потом еще в течение трех лет – достраивать дом. Так что банкротство – невыгодная история и для застройщика, и для дольщиков, и для государства.

Ставят под сомнение заявление Минстроя не только эксперты, но и рядовые дольщики.

– Механизм давно отработан, – считает Константин Пронин, дольщик со стажем. – И, к сожалению, не только в строительстве. Сначала по-хозяйски обещают, потом, ссылаясь на форс-мажор, вероломно нарушают данные ранее заверения. У нас в стране накоплен большой опыт по селекции хозяев своих слов.

Так это или нет, покажет время. Пока очевидно одно: решение о продлении моратория еще не принято. Об этом свидетельствуют, в частности, максимально обтекаемые формулировки, которые использовал представитель ведомства: «Минстрой пока не склонен к продлению послаблений для застройщиков» и так далее.

Поэтому и дольщикам, и застройщикам остается ждать и надеяться – правда, каждому на свое.

Москва, Екатерина Попова

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