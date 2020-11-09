Зима близко: в Москве зафиксированы первые заморозки

В Москве минувшей ночью температура воздуха впервые с начала осени опустилась до минусовых значений. На станции в ВДНХ термометр показал -0,5°, в МГУ -1,2°, в Тушине -1,7°, в Измайлове -2,0°, передают «Метеоновости».

По данным синоптиков, в Подмосковье самая холодная ночь была в Истре, где температура воздуха опустилась до -2,5°.

Согласно прогнозу Гидрометцентра России, сегодня, 9 ноября, в столице ожидается переменная облачность, без осадков. Температура воздуха составит 2-4°.

Напомним, ранее метеорологи предупредили, что после аномально теплых выходных в столицу придет резкое похолодание. На этой неделе ожидается сухая осеняя погода, преимущественно без осадков, при умеренном северном ветре ночью -5…0°, днем от -3 до +3°.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 09.11.20

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