Экстренное предупреждение: на Москву надвигается непогода

В московском регионе в ближайшие сутки ожидается сильный ветер и гололедица. С экстренным предупреждением выступили столичное и подмосковное управления МЧС.

Согласно прогнозам синоптиков, в столице с 21 часа 9 ноября и до 18 часов 10 ноября ожидается северо-западный ветер с порывами 12-17 метров в секунду, местами будет наблюдаться гололедица.

В связи с этим рекомендовано обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не прятаться от непогоды под деревьями. Автомобилистам следует особенно внимательно соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также избегать резких маневров.

«Паркуйте автомобиль вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций. Будьте внимательны и осторожны. Не оставляйте детей без присмотра!» – посоветовали в МЧС.

Москва, Алевтина Белова

Москва. Другие новости 09.11.20

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