Михаил Жванецкий похоронен на Новодевичьем кладбище

Знаменитый писатель-сатирик Михаил Жванецкий, скончавшийся на 87-м году жизни, похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве. Его могила находится на 5-м участке рядом с захоронениями художественного руководителя «Ленкома» Марка Захарова и художественного руководителя театра «Современник» Галины Волчек, передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ГБУ «Ритуал».

Как сообщается, церемония прощания с писателем проходила в закрытом режиме из-за ухудшения эпидемиологической ситуации. Место похорон, по решению родственников, до последнего времени оставалось в секрете.

Жванецкий скончался 6 ноября. По словам его официального представителя Олега Сташкевича, причиной смерти стали возраст и болезни.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 09.11.20

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