Перспектива ближайших лет: в России 15-17 млн человек рискуют оказаться без работы

В России 17 млн человек в ближайшие несколько лет могут остаться без работы. Как заявил сегодня на пресс-конференции в Москве первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Сергей Калашников, речь идет о представителях одной из самых распространенных профессий – водителях.

«Мы об этом не задумываемся, но самая распространённая в РФ профессия – водитель – 15-17 млн человек», – сказал он, обратив внимание, что научно-технический прогресс в обозримой перспективе ставит под вопрос существование этих рабочих мест.

«В Москве начали бегать машины без водителя. Не завтра, но в ближайшие несколько лет автомобили будут ездить без водителей. Куда пойдут работать эти 15-17 млн?» – сказал парламентарий.

Как считает глава центра экономических исследований Института нового общества Василий Колташов, также выступавший на пресс-конференции, проблема гораздо глубже. С его точки зрения, в стране сегодня нет необходимого числа высококвалифицированных специалистов. «Необходима контрреформа образования и науки – специалистов не хватает, а дипломов – избыток. Фиктивной деятельности в научном сообществе много. Экономика получает мало, люди тратят много времени, а госденьги выброшены на ветер», – подчеркнул он.

Как сообщал «Новый День», по итогам июня-августа 2020 года уровень безработицы в российских регионах составил 6,3%, что на 1,9%, чем годом ранее. Согласно данным Росстата, численность безработных по методологии Международной организации труда (МОТ) составила 4,71 миллиона человек. Из них более миллиона – россияне в возрасте до 25 лет.

Директор Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Татьяна Малева предупредила, что страна рискует потерять целое трудовое поколение. «Молодые люди не так давно вышли на рынок труда и начинают свою карьеру «с такого шока. Ни работы, ни денег... здесь речь будет идти не только о краткосрочных, но и среднесрочных проблемах. Так недолго и поколение трудовое потерять», – сказала эксперт.

Москва, Александра Быстрицкая

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