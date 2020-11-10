Азербайджан возбудил уголовное дело из-за сбитого российского вертолета

Генпрокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело после крушения российского вертолета Ми-24 с вблизи армянского населенного пункта Ерасх в результате обстрела из ракетной установки накануне вечером. Как говорится в сообщении на сайте ведомства, ЧП квалифицировано как халатность, повлекшее смерть двух и более человек по неосторожности, имевшее место в военное время и в боевых условиях.

В рамках расследования осмотрена ракетная установка, опрошены военнослужащие воинской части, где был произведен пуск ракеты, изъяты необходимые документы.

Как сообщили в Минобороны России, вертолет сопровождал автоколонну 102 российской военной базы. В результате погибли два члена экипажа, один получил ранения.

Баку, служба информации РИА «Новый День»

Баку. Другие новости 10.11.20

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