Малькевич призвал Шугалея согласиться на условия боевиков для скорейшего освобождения

Президент Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Александр Малькевич сделал публичное обращение к российским социологам – Максиму Шугалею и Самеру Суэйфану. Малькевич напомнил, который практически полтора года назад были похищены в Ливии боевиками так называемого Правительства национального согласия (НПС).

В своем обращении Малькевич подчеркнул, что, несмотря на все пытки, принуждения и ужасы, которые пришлось пережить узникам, «дорвавшимися до власти террористами» не удалось сломить их дух.

Раннее глава ФЗНЦ заявил, что получил анонимное сообщение в Telegram с неизвестного ливийского номера. В письме указано, что Максим Шугалей и Самер Суэйфан на данный момент находятся не в тюрьме, а «на реабилитации» под надзором охраны. Врачи и специалисты по пиару занимаются подготовкой граждан РФ к особой пресс-конференции.

Информатор рассказал Малькевичу, что Максима Шугалея планируют принудить к прочтению заранее подготовленного на арабском языке текста, из содержания которого следует, что ученые якобы занимались противозаконной деятельностью на территории Ливии. После этого «признания» социологов предположительно отпустят на Родину. Соответствующее мероприятие назначено на 22 ноября.

Издание RuNews24 обнародовало перевод «показаний» ученого. От первого лица Максим Шугалей должен будет зачитать, что он вместе со своим коллегой Самером Суэйфаном прибыл в столицу Ливии Триполи по поручению правительства РФ, чтобы собрать информацию и встретиться с разыскиваемым наследником последнего легитимного лидера североафриканского государства Муаммара Каддафи – Сейфом аль-Исламом:

«Мы находились и действовали здесь в нарушение закона, не имея на то должных оснований».

В этом тексте также отмечается, что прошло почти два года с тех пор, как россиян задержали. Однако условия содержания в частном изоляторе были «благоприятными»:

«Министерство внутренних дел, власти Триполи делали всё возможное, чтобы облегчить наше нахождение на территории Ливии. Мы отдельно хотим поблагодарить господина Фатхи али Башагу, господина Файеза ас-Сарраджа и других ливийских государственных деятелей, которые приняли участие в нашей судьбе, в особенности представителей Государства Катара и Турции. Хотим заверить всех, что нас не пытали, не понуждали, и все домыслы, распространяемые российской машиной пропаганды, являются ложью».

Стоит напомнить, что российские социологи появились на территории североафриканского государства в начале 2019 года. Визит был связан с социологическими исследованиями, которые триполитанские «власти» сами же и согласовали. Соответственно, граждане РФ находились в Ливии на законных основаниях, имея при себе все необходимые документы как для прохождения границ, так и для осуществления научной деятельности. Несмотря на это, в мае россиян похитили и поместили в тюрьму «Митига», не предъявив никаких обвинений.

Малькевич обратился к коллегам с просьбой следовать требованиям боевиков. Он попросил Шугалея зачитать приписанные ему преступления на русском языке. По его словам, с последствиями вынужденного «признания» в якобы имевших место быть нарушениях можно разобраться, но главное сейчас – добиться освобождения.

В заключение президент Фонда подчеркнул, что соответствующее «выступление» не будет расцениваться ни как предательство национальных ценностей, ни как то, что социологи действительно виновны и просто пали духом.

«Ты не сдашься, если зачитаешь эту ахинею», – обратился Малькевич к Шугалею, добавив, что Россия ждет возвращения россиян на родину.

Москва, Екатерина Попова

Москва. Другие новости 11.11.20

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