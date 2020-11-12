«Что происходит с подростками?» Психическое состояние старшеклассников вызывает большую тревогу

В России готовится массовое скрининговое тестирование школьников старших классов: их психическое состояние вызывает все большую тревогу на фоне роста заболеваемости коронавирусом, ограничительных мер и перехода на дистанционное обучение. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила президент Союза охраны психического здоровья, врач-психиатр Наталья Треушникова.

«На сегодняшний день очень актуально исследование подростковой среды – у нас сейчас начинается большое массовое скрининговое тестирование на уровень тревожности у школьников старших классов. Мы будем исследовать вопрос совместно с министерством просвещения. Нужно понять, что происходит с подростками», – сказала она.

Треушникова пояснила, что более ранние опросы уже зафиксировали, что молодежь оказалась более эмоционально уязвима в нынешней ситуации. «У них более выражена тревожность. Молодые люди под нашим пристальным вниманием и наблюдением в плане исследований», – отметила врач-психиатр.

«Кроме влияния массивного информационного фона, они находятся в условиях дистанционного обучения. Пока нет данных, как это влияет на них психологически, как они переносят изоляцию, лишение общения с педагогами и сверстниками. Но это очень важный вопрос, потому что расстройства, которые возникают в подростковом возрасте, могут иметь глобальные последствия и оказывать влияние на всю дальнейшую жизнь. Это может повлиять и на будущее на страны в целом», – подчеркнула эксперт.

Генеральный секретарь Всемирной психиатрической ассоциации Петр Морозов, также выступавший на пресс-конференции, отметил, что 40% взрослых людей, которые страдают психическими отклонениями, заболевают до 25 лет. «Психическое здоровье детей и подростков является одним и главных приоритетных направлений на ближайшее трехлетие», – сказал он.

Кроме прочего, Морозов отметил, что в научном сообществе уже есть консенсусное мнение о влиянии пандемии на психическое здоровье людей. «Пандемия коронавируса вызывает посттравматическое стрессовое расстройство, которое продолжает разрушительно действовать на человека даже тогда, когда угроза уходит. Обычно оно описывается при последствиях войны, боевых действий, ликвидации техногенных или других катастроф, социальных катаклизмов. Сейчас, то, что происходит с людьми, можно в целом характеризовать как это посттравматическое стрессовое расстройство. Несмотря на то, что где-то, например, в Китае, опасность уже локализована, психологические последствия продолжают наблюдаться», – отметил Морозов.

«Это характерно не для всех. Есть люди с более стойким психическим иммунитетом, и люди, тревожные по своей сути, которые легче поддаются паническим настроениям», – пояснил эксперт.

Москва, Александра Быстрицкая

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