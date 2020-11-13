«Подарок» для Байдена: российская база в Судане станет очередным поводом для обострения отношений с Вашингтоном

Создание базы Военно-морского флота РФ на суданском побережье Красного моря позволит России оказывать влияние на ситуацию в регионе, но при этом может обернуться очередным конфликтом между Москвой и Вашингтоном. Такое мнение в комментарии РИА «Новый День» высказал российский военный эксперт Константин Сивков.

«Россия – государство капиталистическое. Условием развития успешного капитализма является расширение влияния. Это является ключевым и важным элементом. Судан имеет порт в Красном море – это очень важный стратегический элемент. Там рядом Египет, с противоположной стороны Красного моря – Саудовская Аравия. Это такая нервная точка мирового геополитического процесса. Появление там нашей базы очень важно», – пояснил Сивков.

Эксперт обратил внимание, что российская база ВМФ наверняка станет еще одной точкой конфликта между Москвой и Вашингтоном. «США имеют в регионе несколько баз. Будет продолжение обострения отношений», – уточнил он.

В то же время, по словам Сивкова, база позволит России возможность «оказывать влияние на ход политического процесса» в зоне индийского океана, Красного моря, Персидского залива и в Северо-Восточной Африке.

Напомним, накануне стало известно о планах правительства РФ подписать с Суданом соглашение о создании пункта материально-технического обеспечения ВМФ. Такое постановление за подписью премьера Михаила Мишустина было накануне опубликовано на портале правовой информации.

Согласно тексту документа, личный состав новой российской базы не будет превышать 300 человек, а в акватории города Порт-Судан смогут находиться до четырех военных кораблей РФ одновременно, в том числе с ядерной энергетической установкой.

Предполагается, что суданские власти не будут взимать с России плату за аренду территории и объектов, но ожидают, что российская сторона поможет им укрепить свою обороноспособность.

В марте 2018 года сообщалось, что Россия и Судан планируют обмениваться визитами военных кораблей и авиации. Страны готовили соответствующее соглашение.

Москва, Александра Быстрицкая

Москва. Другие новости 13.11.20

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