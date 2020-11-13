Путин подписал указ о создании Ассамблеи народов России

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о создании общероссийской общественно-государственной организации «Ассамблея народов России».

Предполагается, что учредителем новой структуры от имени государства станет Федеральное агентство по делам национальностей. В ее состав и президиум должны войти представители министерства культуры, минобрнауки и минпросвещения РФ.

Как отмечается в указе главы государства, организацию планируется создать с участием общественных объединений для совершенствования государственной национальной политики, содействия укреплению общероссийской гражданской идентичности и межнационального согласия.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 13.11.20

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