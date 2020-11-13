МГУ перейдет на удаленное обучение с понедельника

Московский государственный университет полностью перейдет на удаленную форму обучения с 16 ноября. Ректор вуза Виктор Садовничий подписал соответствующий приказ.

В эфире телеканала «Россия 24» (ВГТРК) Садовничий пояснил, что МГУ был готов к переходу на дистанционное обучение, с начала учебного года только 15% студентов занимались очно. Ректор заверил, что «все возможности общения студентов с преподавателями, чтобы качество не пострадало», будут сохранены (цитата по «Интерфаксу»).

По его словам, сессия также пойдет в дистанционном формате.

Аналогичное решение принято в Высшей школе экономики и МГИМО.

Ранее министерство образования и науки РФ издало приказ, согласно которому вузы Москвы и Санкт-Петербурга, находящиеся в подчинении ведомства, с 13 ноября по 6 февраля 2021 года переходят исключительно на дистанционную форму обучения.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 13.11.20

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