Ковид не подтвердился: три футболиста сборной России прошли повторный тест

Заболевание коронавирусом футболистов сборной России Александра Ерохина, Даниила Лесового и Антона Заболотного не подтвердилось после повторного теста. Как сообщила пресс-служба сборной, игроки присоединятся к национальной команде в Турции.

«Футболисты сборной России Александр Ерохин, Даниил Лесовой и Антон Заболотный прошли очередное тестирование на коронавирус, по итогам которого ни у одного из них не было выявлено положительных результатов», – говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что сегодня вечером футболисты вылетят в Стамбул, где присоединятся к национальной команде.

Ранее тестирование игроков на коронавирус дало сомнительные результаты.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 13.11.20

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