Скандал: в Москве депутат подала заявление в СКР на своего коллегу из-за обвинений в намеренном заражении covid-19

В Москве коронавирус стал поводом для политического скандала: ссора муниципальных депутатов обернулась заявлением в правоохранительные органы. Избранник от «Единой России» Александр Попов обвинил коллегу в якобы намеренном распространении covid-19 и срыве заседания районного Совета депутатов Измайлово. В ответ Надежда Загордан направила заявление в Следственный комитет о совершении в отношении нее преступления, связанного с клеветой и публичным распространением фейков.

Речь идет о публикации, которую Попов сделал в воскресенье вечером в группе «Район Измайлово ВАО» в «Фейсбуке». По словам «единоросса», ноябрьское заседание Совета депутатов закончилось, не успев начаться, поскольку Надежда Загордан «пришла с подозрением на наличие коронавируса, о чем совсем недавно сама сообщала на своей странице в соцсетях. «На видеозаписи прекрасно слышно, как Загордан громко кашляет, – пишет Попов. – Предъявить документы о выписке или покинуть заседание, она, естественно, отказалась, а зачем? Это же не её проблемы, что кто-то может заразиться. В итоге мы не стали рисковать не только своим здоровьем, но и здоровьем своих близких, поэтому решили закрыть заседание».

При этом представитель «ЕР» не преминул обвинить Загордан в том, что она «по-скотски относится к окружающим», и поэтому «без угрызений совести может распространять фейковую информацию и пытаться стравливать население с исполнительной властью».

Последнее заявление относилось к обсуждению вопроса о строительстве трассы через Измайловский лес и МКАД в подмосковную Балашиху, который вызвал шквал возмущения жителей Восточного административного округа. «Строительство трассы через Измайловский лес в Балашиху не планируется», – заверил Попов, сославшись на ответ из Москомархитектуры.

Как пояснила на своей странице в «Фейсбуке» Надежда Загордан, она действительно болела коронавирусом, однако после карантина в 20 дней ее признали здоровой и выписали. Депутат подчеркнула, что об этом «сообщила под камеры на заседании депутатов 11 ноября».

«Конечно, я незамедлительно подала заявление в следственный комитет, о совершении депутатом Поповым А.В. преступления, предусмотренного тремя статьями уголовного кодекса:

1) Ч.3 ст. 128.1 – клевета связанная с использованием своего служебного положения (штраф до 2 млн. рублей);

2) Ч.4 ст 128.1 – клевета о том, что лицо страдает заболеванием, представляющим опасность для окружающих (штраф до 3 млн. рублей);

3) Ст. 207.1 – публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан (штраф до 700 тыс. рублей)», – уточнила Загордан.

Подписчики депутата в соцсетях поддержали ее, предложив также проверить заявление Попова «на модную статью «распространение фейк-ньюс про коронавирус»».

Надежда Загордан получила депутатский мандат как самовыдвиженец на выборах в сентябре 2017 года. Александр Попов прошел в Совет депутатов в качестве представителя «Единой России».

Москва, Татьяна Дорофеева

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