Татарстану грозит социальный взрыв: продавцы крупнейшего в республике рынка готовы выйти на улицу с протестом

Очередной скандал с явными признаками рейдерства вокруг крупнейшего в Татарстане оптового рынка грозит вылиться в новую «горячую точку» наряду с Шиесом и Иркутском. Нескольких тысяч предпринимателей готовы выйти с протестом на улицу и перекрывать автомагистрали, чтобы защитить свои рабочие места.

Сегодня работники рынка направили обращение главе Татарстана Рустаму Минниханову с просьбой вмешаться в ситуацию. По словам авторов письма (копия есть в распоряжении редакции), минувшей ночью собственник торгового комплекса без предупреждения отключил электроснабжение павильонов и запретил в них доступ под предлогом проведения инвентаризации.

«Эти действия в такое трудное время ставят нас в катастрофическое положение, мы не можем обеспечить нормальное существование своим семьям, не можем гасить долги по кредитам, скопившиеся за время пандемии… Мы просим Вас вмешаться в данную ситуацию и обеспечить нам возможность спокойно торговать и кормить свои семьи своим трудом!» – говорится в обращении к главе Татарстана.

Конфликт на рынке начался в сентябре. Причиной для скандала стало решение компании владельцев «Управляющая компания Технополис «Новая Тура» расторгнуть контракт с ООО «Барсил», арендовавшем комплекс последние шесть лет. Оператору торгового комплекса вменяют недоплату в 150 млн рублей в период действия длительных ограничительных мер, введенных для борьбы с распространением коронавирусной инфекции.

По решению властей рынок «Новая Тура» простаивал 110 дней. В это время «Барсил» содержал павильоны за свой счет, оплачивал охрану и просил предоставить отсрочку оплаты арендных платежей до 1 октября 2020 года. Но владельцы рынка отказались пойти на компромисс, что сейчас привело к реальной угрозе социального взрыва.

Ранее уже сообщалось, что рынок пытаются «отжать» в стиле лихих 90-х. Когда начались разногласия владельцев и арендаторов, в офисе «Барсила» появился странный мужчина по имени Михаэль, который пытался убедить руководство арендатора «Новой Туры», что теперь представляет интересы хозяев торгового комплекса. Михаэль заявил, что именно с ним торговцы «Новой Туры» должны заключать арендные договоры, хотя каких-либо подтверждающих документов не предоставил.

Как выяснили журналисты, Михаэль оказался гражданином РФ и учредителем небольшой фирмы ООО «БСП Лигал». Основными видами деятельности этой компании являются аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом и посреднические услуги в сфере недвижимости. Барболин является генеральным директором «БСП Лигал» с 2009 года и владеет 51% этой фирмы. Соучредителями являются Владимир Дмитриев (19%), Виктор Мохосоев (15%), Мария Барболина (15%). Штат начитывает 5 человек, а уставной капитал – всего лишь 8 тысяч рублей.

В публикации также подчеркивается, что гражданин РФ по фамилии Барболин известен участием в рейдерских захватах предприятий, только с 2002 по 2008 гг. его имя фигурировало при ликвидации 58 фирм, в том числе с иностранным участием. Методы использовались традиционные – захват контроля над финансовыми потоками, банкротство, вывод активов и их перепродажа «добросовестным приобретателям».

Издание не исключает, такая же участь может грозить рынку «Новая Тура»: пока власть решает судьбу нескольких тысяч продавцов, рейдеры добиваются своего, используя, скорее всего, коррумпированные связи с чиновниками-исполнителями низового уровня.

Поводом для таких выводов стала странная ситуация: 12 октября компания «Барсил» в электронном виде получила выписки из ЕГРН, в которых содержится запись о его правах аренды павильонов «Новой Туры». Однако, согласно бумажным выпискам из ЕГРН от 14.10.2020 г, «Барсил» уже не значится арендатором. Как полагают журналисты, в данном случае речь может идти о мошенничестве и других преступлениях, что уже заинтересовало правоохранительные органы не только в Татарстане, но и в Москве.

Торгово-складской комплекс «Новая Тура» – сравнительно новая торговая площадка, куда с вещевых рынков Казани перебазировались предприниматели в связи с введенным в 2013 году в Татарстане законом «О розничных рынках». Комплекс расположен на участке 250 гектаров рядом с поселком Новая Тура Зеленодольского района, в 19 км от столицы республики. Там построены три павильона оптовой и розничной торговли общей площадью 300 тысяч квадратных метров с 2 тысячами магазинов и площадкой для продажи сельхозпродукции.

Как отмечает издание, похожий конфликт вокруг рынка был в 2015 году, когда УК «Технополис «Новая Тура» также в одностороннем порядке расторгла договор с арендатором ООО «Азинт Кэпитал». Инвесторы подняли арендную плату, что стало причиной массовой потасовки торговцев с охраной «Технополиса». Тогда же арендатору была предъявлена «задолженность» в 82 млн рублей.

Казань, Екатерина Попова

Казань. Другие новости 16.11.20

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