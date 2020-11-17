Центральной России прогнозируют ледяной дождь

В ночь четверг в регионах Центральной России ожидается ледяной дождь. Согласно прогнозу центра «Фобос», московском регионе осадки возможны вечером 18 ноября.

Как отмечают синоптики, в ночь на четверг на высотах температура воздуха станет слабоположительная плюс 0,2- плюс 2, а у земли потепление будет отставать. «В такой ситуации снег станет переходить в мокрый снег, а после – в ледяной и переохлажденный дождь... В Подмосковье ледяной дождь начнется 18 ноября вечером, после 20.00 часов. Первыми под него попадут Волоколамский, Рузский, Можайский, Клинский и Дмитровский районы, а после полуночи, в период с 00.00 до 06.00 часов, ледяной дождь пройдет уже по всему столичному региону и самой Москве. На дорогах, тротуарах, ветках деревьев, линиях электропередачи вероятны отложения льда толщиной 0,5-1,5 миллиметров», – пояснили в центре «Фобос».

Прогнозируется, что зона ледяного и переохлажденного дождя с 18 на 19 ноября потенциально может пройти вечером через Смоленскую область, в ночь – через отдельные районы Тверской, Ярославской, Калужской, Московской, утром – Вологодской, Владимирской, Ивановской, Костромской, днем – Нижегородской и Кировской областей.

Москва, Светлана Антонова

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