На Москву надвигается снежный шторм

В московском регионе объявлено штормовое предупреждение в связи с предстоящим резким ухудшением погодных условий. Как говорится в сообщении столичного главка МЧС, ожидается усиление юго-западного ветра до 15-20 метров в секунду, что будет сопровождаться осадками в виде мокрого снега и ледяного дождя. Возможна метель и гололедица.

Согласно прогнозу синоптиков Росгидромета, ненастье ожидается в период с 22 часов 18 ноября до 8 часов 19 ноября.

В связи с неблагоприятными метеорологическими явлениями МЧС рекомендует солюдать осторожность при нахождении на улице и при управлении автомобилем. Спасатели советуют избегать близости с рекламными щитами и шаткими конструкциями, и не укрываться под деревьями. В метель при движении по краю проезжей части пешеходу необходимо обозначить себя светоотражающими элементами на одежде.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 18.11.20

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