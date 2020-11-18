«Если она хоть одним мизинцем прикоснется к нашим миротворцам…» Российский эксперт напомнил Санду о судьбе Саакашвили

Лидер партии «Действие и солидарность» Майя Санду, победившая на президентских выборах в Молдавии, рискует повторить судьбу экс-главы Грузии Михаила Саакашвили. Об этом в комментарии РИА «Новый День» заявил известный политолог, профессор НИУ «Высшая школа экономики» Олег Матвейчев.

Комментируя заявление Санду о готовности к диалогу с президентом РФ Владимиром Путиным о «вывозе российского вооружения и боеприпасов» из Приднестровья, эксперт выразил уверенность, что избранный президент Молдавии действует в рамках антироссийской прозападной политики.

«Все эти заявление постсоветских марионеток, приведенных к власти «соросят» – клоуна Саакашвили, который скакал везде и даже успел побывать губернатором Одессы, Николы Пашиняна (премьер-министр Армении), который сейчас находится в самой дурацкой ситуации, Владимира Зеленского (президент Украины), который является профессиональным клоуном – им всем платят за то, что они гавкают на Россию. И неважно, человек по профессии клоун или по своей сущности», – констатировал Матвейчев.

По его мнению, Санду следует выучить уроки 2008 года. «Пускай гавкают. Реальность не в том, что Путин выведет войска откуда-то, а в том, что войска могут выкинуть Санду, если она хоть одним мизинцем прикоснется к нашим миротворцам. И пусть она позвонит Саакашвили и спросит, что у него получилось по выводу российских миротворцев из Южной Осетии. Помнится, он тогда прятался под десятью охранниками, галстук жевал. У Санду галстука нет, будет лифчик жевать», – заключил Матвейчев.

Как сообщал «Новый День», по итогам второго тура выборов президента Молдавии, состоявшего накануне, экс-премьер республики, лидер проевропейской оппозиционной партии «Действие и солидарность» Майя Санду набрала 57,75% голосов. Ее главный конкурент, действующий президент Игорь Додон получил 42,25%. Он не признал итоги голосования, но уже поздравил Санду с победой

Ранее российские эксперты предупреждали, что проигрыш Додона на президентских выборах угрожает «разморозкой» приднестровского конфликта. Накануне Санду заявила, что отдельный вопрос в повестке дня между Россией и Молдавией – «приднестровское урегулирование и вывоз российского вооружения и боеприпасов».

Москва, Александра Быстрицкая

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