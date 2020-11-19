Игорь Додон собирается с визитом в Москву

Действующий президент Молдавии Игорь Додон, проигравший в минувшее воскресенье во втором туре выборов главы республики, анонсировал визит в Москву. По его словам, договоренность достигнута в ходе телефонного разговора с заместителем руководителя администрации президента РФ Дмитрием Козаком.

«Договорились с Дмитрием Козаком о проведении моего рабочего визита в Российскую Федерацию для обсуждения ряда актуальных вопросов молдавско-российского межгосударственного взаимодействия», – сообщил Додон.

Как сообщал «Новый День», по итогам второго тура выборов президента Молдавии победу одержала экс-премьер республики, лидер проевропейской оппозиционной партии «Действие и солидарность» Майя Санду. В ее поддержку высказались 57,75% избирателей. Ее главный конкурент, действующий президент Игорь Додон получил 42,25%. Он не признал итоги голосования, но уже поздравил Санду с победой.

После завершения избирательной кампании Санду заявила о готовности к диалогу с президентом РФ Владимиром Путиным. Особой темой для обсуждения она назвала «вывоз российского вооружения и боеприпасов» из Приднестровья.

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