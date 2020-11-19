Корпоративная война на уничтожение: давление на тольяттинский «ТОМЕТ» нарастает

Корпоративная война «Уралхима» Дмитрия Мазепина с «Тольяттиазотом» (ТоАЗ) вылилась в крупные проблемы для одного из крупнейших производителей метанола в стране – компании «ТОМЕТ». В судах продолжается жесткое противостояние, в результате которого страна в разгар кризиса рискует остаться без необходимой продукции, а больше двухсот сотрудников «ТОМЕТа» могут оказаться на бирже труда.

Как пишет тольяттинский портал Tltgorod.ru, речь идет о резонансном деле по иску «Уралхима» к ТоАЗу, приговор по которому вынес Комсомольский суд Тольятти в прошлом году. С бывших топ-менеджеров ТоАза, семьи Махлаев, и 15 деловых партнеров предприятия суд постановил взыскать больше 87 млрд рублей, объяснив это возмещением ущерба, который был причинен «Уралхиму» и самому «Тольяттиазоту».

Среди 15 компаний оказался ООО «ТОМЕТ» – который не имеет никакого отношения ни к обвиняемым, ни к «Уралхиму», отмечает издание. Но в приговоре суда говорится, что «ТОМЕТ» принадлежит гражданину Швейцарии Эндрю Циви, и ситуацию не спасло даже заявление самого иностранца, что никаким «ТОМЕТом» он не владеет. Таким образом, пишет портал, отечественная Фемида фактически сделала щедрый подарок гражданину Швейцарии: на тот момент тольяттинский производитель метана был крепкой компанией с миллиардными оборотами. Но такое «явление нового собственника» ударило по самому «ТОМЕТу» – компании пришлось отвечать по долгам Эндрю Циви перед бизнесом Мазепина.

Ответчики по этому делу оспорили приговор, но эта история до сих пор находится в судах, и каким будет окончательное решение – пока неизвестно. Тем не менее, российская исполнительная система, не дожидаясь финала споров, внезапно активно взялась за дело. По данным издания, судебный пристав-исполнитель при директоре ФССП Максим Думаков оперативно возбудил исполнительное производство на сумму более 87 млрд. рублей. В качестве обеспечительной меры был наложен арест на счета и имущество «ТОМЕТа». Работа компании, входящей в четверку крупнейших производителей метана в стране, оказалась парализована.

Сейчас Ставропольский районный суд рассматривает иск «ТОМЕТа» об освобождении имущества от ареста. Издание отмечает, что судья Оксана Попова, которая сначала постановила приостановить исполнительное производство в отношении «ТОМЕТа» до рассмотрения этого иска, затем приняла несколько странных решений. Например, подготовка дела к судебному разбирательству по данным сайта суда заняла всего 12 минут, отмечает портал, предполагая, что «задача перед судом поставлена очень быстро рассмотреть дело с понятным результатом». Судебное заседание в итоге состоялось 5 ноября, и там выяснилось, что ответчику по иску г-ну Циви суд самостоятельно назначил адвоката. Защитник «ТОМЕТа» Сергей Коронец пояснил, что так поступить суд может только в том случае, когда нет возможности выяснить место жительства ответчика – однако «ТОМЕТу» оно известно.

«Судья парировала данное возражение адвоката тем, что г-н Циви находится в розыске, сведения об этом она получила, только не удивляйтесь, …. позвонив в Комсомольский районный суд, – пишет издание. – В существовании так называемого «телефонного» права давно никто не сомневается, но вот правосудие в Самарской области использует еще и собственное ноу-хау – телефонные доказательства».

После этого, как отмечается в публикации, судья отказалась даже уведомить Циви о том, что он является ответчиком по делу. В «ТОМЕТе» говорят, что уже наблюдали такие же странности в поведении судьи при рассмотрении уголовного дела в Комсомольском суде – когда компания внезапно оказалась в числе 19 ответчиков по иску «Уралхима» к «Тольяттиазоту». В этой ситуации «ТОМЕТ» опасается, что может повториться старый сценарий Дмитрия Мазепина, который приложит все усилия для получения нужного судебного решения.

Издание пишет, что владелец «Уралхима» вполне может добиться своей цели – контроля над «ТОМЕТом», или полного уничтожения предприятия. Дело в том, что по закону имущество должников в рамках исполнительного производства продают с торгов. Если несколько раз торги не состоятся, то взыскатель может оставить его себе со значительным дисконтом. «Неудивительно, что Уралхим так спешит исполнить приговор до его отмены, в которой большинство опрошенных нами юристов не сомневается», – подчеркивает Tltgorod.ru.

По данным издания, для ускорения процесса с взысканием средств «Уралхим» подкрепил также заявлением в самарский Арбитраж о банкротстве «ТОМЕТа». Все это довело до отчаяния более 200 работников предприятия, которые вынуждены были обратиться с открытым письмом к председателю правительства РФ Михаилу Мишустину. После этого к ситуации подключился Минпромторг с попыткой урегулировать кризис, однако на переговорах «Уралхим» вышел практически с ультиматумом. Так, компания выразила готовность отозвать исполнительные листы за передачу в залог всего имущества «ТОМЕТа», однако свое заявление о банкротстве компании забирать оказалась не готова.

Издание обращает внимание, что «Уралхим» даже не пытается скрыть, что ему нужно контролируемое банкротство «ТОМЕТа». В своем заявлении в суд компания пишет, что имеет приоритет в банкротстве производителя метанола, а «Тольяттиазот», успев первым подать иск о банкротстве «ТОМЕТа», фактически лишил компанию Мазепина права назначить арбитражного управляющего.

В то же время на своем официальном сайте «Уралхим» выражает «серьезную обеспокоенность» судьбой «ТОМЕТа». «Подобно изворотливому городничему из гоголевского «Ревизора», верный соратник г-на Мазепина – юрист Дмитрий Татьянин ставит «Томет» в положение этакой унтер-офицерской вдовы, заявляя о том, что на самом деле «проблемы созданы руководством и собственниками «Тольяттиазот» и «Томет», а «бедный» Уралхим прям вынужден подать заявление о банкротстве от безвыходности ситуации», – пишет тольяттинский портал, отмечая, что другой соратник Мазепина, гендиректор «Уралхима» Сергей Момцемлидзе тоже заявил о «заинтересованности» в бесперебойной работе «Томета».

«Похоже, что дезинформация органов власти и открытая публичная ложь становится уже фирменным стилем олигарха Мазепина», – полагает Tltgorod.ru.

При этом сам «Уралхим», судя по многочисленным публикациям, сейчас испытывает серьезные проблемы из-за большой долговой нагрузки. Хотя Мазепину удалось договориться со Сбербанком о рефинансировании кредита перед ВТБ почти на 4 млрд. долларов, актив в виде «ТОМЕТа» может оказать ему существенную поддержку в такой ситуации. В проигрыше в результате рискует остаться государство, и более 200 сотрудников «ТОМЕТа» вместе со своими семьями.

Тольятти, Екатерина Попова

Тольятти. Другие новости 19.11.20

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