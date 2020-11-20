Затишье перед бурей: синоптики прогнозируют Москве сильный ветер и затяжные ледяные дожди

В московском регионе ожидаются ветреные выходные, после чего возможна новая волна ледяных дождей.

Согласно прогнозу центра «Фобос», в субботу и воскресенье Москву «зацепит» арктический холодный ветер: его порывы на большей части Центрального и Северо-Западного округов превысят 15-20 метров в секунду. В эти дни температура воздуха в столице будет колебаться от – 2° до +2°.

К началу следующей недели температура в столице немного повысится. В понедельник, 23 ноября, ожидается от 0° до +3°, во вторник, 24 ноября, столбик термометра не опустится ниже +2°. В результате сложатся условия для формирования ледяных дождей, которые могут продолжаться несколько суток, считают метеорологи.

Напомним, накануне на Москву обрушился ледяной дождь. Слой наледи в столице, по данным опорной метеостанции, достиг 4 мм. Несмотря на то, что днём температура поднялась выше 0°, гололёдные явления сохранялись в течение суток.

Москва, Александра Быстрицкая

Москва. Другие новости 20.11.20

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