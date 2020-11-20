«В столице уже никто не рожает»: проблему вымирания России предложили решать через дистанционное образование

Внутренняя миграция в России негативно сказывается на демографической ситуации. Как считает координатор общественного движения «За жизнь!», демограф Сергей Чесноков, необходимо использовать дистанционное образование, чтобы молодые девушки не уезжали из регионов в столицу, где «уже никто не рожает». С таким предложением он выступил сегодня на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент РИА «Новый День».

«У нас есть инициатива по поводу дистанционного образования для молодых девушек. Сейчас много дискуссий, нужно ли дистанционное образование для школьников, что оно действительно может снижать уровень знаний. Но если уж государство сильно вкладывается в цифровизацию, в дистанционное образование, давайте посмотрим, а можно ли это применить к демографии», – сказал Чесноков.

Демограф пояснил, что развитие «дистанционки» может сократить поток девушек, которые уезжают из родного города, чтобы получить хорошее образование. «Для демографии огромный урон, когда женщина уезжает из своего родного региона в столицу. Чаще всего в столице уже никто не рожает. Там жесткие условия, не до рождения детей. Давайте дадим возможность получить образование, не уезжая из региона, дистанционно. Думаю, что в этом будут заинтересованы и московские вузы», – отметил он.

Как сообщал «Новый День», естественная убыль населения России январе-июле 2020 года выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года более чем на 30% и составила 316,3 тысячи человек, говорится в оперативном докладе Счетной палаты. Из документа следует, что в 78 регионах снизилось число родившихся, в то же время в 62 субъектах выросло число умерших. «В целом по стране в январе-июле 2020 года число умерших в 1,4 раза превысило число родившихся (в аналогичном периоде 2019 года – в 1,2 раза), в 41 субъекте РФ это превышение составило 1,5-2,4 раза», – говорится в документе.

Ранее правительство подготовило новую версию единого плана по достижению национальных целей до 2030 года. Основное изменение – ухудшение оценок по численности населения. На убыль жителей России все еще влияет демографическая яма 1990-х годов, к этому фактору добавилась пандемия, повлекшая закрытие границ и отток мигрантов.

Москва, Александра Быстрицкая

Москва. Другие новости 20.11.20

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