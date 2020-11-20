Сертификация для бабушек и дедушек: демограф нашел рецепт, как решить пенсионную проблему

В России предложили ввести сертификацию для бабушек и дедушек. Как передает корреспондент РИА «Новый День», с такой инициативой выступил координатор общественного движения «За жизнь!», демограф Сергей Чесноков.

Он обратил внимание, что население в России стремительное стареет, как следствие, число работоспособных граждан в стране стремительно снижается, в результате его уменьшаются отчисления в Пенсионный фонд.

«Старшее поколение у нас сегодня оказалось неприкаянным. Давайте рассмотрим вопрос, чтобы те, кто хочет после 50, даже 40 лет, воспитывать детей, не обязательно, своих, даже чужих, получали статус народной бабушки, народного дедушки. Чтобы можно было сертифицировать это. Сейчас понимается вопрос о сертификации нянь, может быть и сертификация бабушек и дедушек. И государство бы выплачивало им не пенсию, а выполнение социально значимой задачи», – сказал Чесноков.

Москва, Александра Быстрицкая

Москва. Другие новости 20.11.20

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