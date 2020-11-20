Москве пообещали ночное ненастье

Москвичей предупредили об опасной погоде. Снегопад с порывистым ветром будет идти до утра субботы, мэрия столицы пообещала уделять особое внимание очистке от наледи тротуаров, остановок и подходов к метро. В отдельных районах города может выпасть до 8 мм снега.

Ближайшей ночью в Москве ожидаются осадки и ветер порывами до 16 метров в секунду, передает «Интерфакс» со ссылкой на мэрию Москвы. Как сообщается, ненастная погода сохранится до 6 утра субботы, 21 ноября.

Столичные коммунальные службы сейчас проводят противогололедную обработку городских дорог, улиц, мостов, площадок торможения на остановках транспорта. В мэрии отметили, что на некоторых участках МКАД и в ТиНАО уже дежурят тягачи. Антигололедную обработку проводят также во дворах и на тротуарах.

Предполагается, что особое внимание коммунальные службы уделят очистке от наледи и снега тротуаров, подходов к остановкам и станциям метро, объектам социальной инфраструктуры, парковкам и железнодорожным станциям.

Напомним, что в столице накануне начался метель с ледяным дождем. Местами в городе уже выпало до 5 мм осадков.

Москва, Алевтина Белова

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