Санкционный ответ Лондону: в Россию запрещен въезд 25 гражданам Британии

Сегодня министерство иностранных дел России сообщило о введении новых санкций против Великобритании: в Россию запрещен въезд 25 гражданам этой страны.

«В ответ на недружественные действия британских властей и на основе принципа взаимности российской стороной принято решение о введении персональных санкций в отношении 25 представителей Великобритании, которым закрыт въезд на территорию Российской Федерации», – говорится в заявлении МИД РФ.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова пояснила, что санкции вводятся в ответ на июльское решение правительства Великобритании, которое было приянто «под надуманными и абсурдными предлогами», об ограничениях в отношении ряда должностных лиц «под надуманными и абсурдными предлогами».

В «черный список» Лондона включены глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин заместитель генпрокурора РФ Виктор Гринь, а также следователи, сотрудники МВД и учреждений ФСИН, которые, по версии Британии, могут быть причастны к смерти адвоката и аудитора Сергея Магнитского в 2009 году в СИЗО «Матросская тишина».

Москва, Светлана Антонова

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