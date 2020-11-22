Сергей Лавров: Ротару возвращается в Россию бесплатно

Народная артистка СССР София Ротару, постоянно проживающая на Украине, спустя три года приедет в Москву на фестиваль «Песня года». Как подчеркнул ее концертный директор Сергей Лавров, певица делает это бесплатно.

«София Михайловна дала добро Игорю Крутому приехать в Москву. Она выступит на «Песне года» и даже готова отсидеть для этого карантин», – цитирует его РИА «Новости».

При этом Лавров отметил, что выступление Ротару будет бесплатным, так как у певицы «давняя дружба с Игорем Крутым». «Гонорар ей никто платить не будет», – отметил Лавров.

Как сообщал «Новый День», ранее стало известно, что Ротару решила вернуться к концертной деятельности в России. Артистка намерена выступить на новогодних концертах и корпоративах, ее гонорар составит $50-60 тысяч.

Ранее СМИ сообщали, что Ротару испытывает финансовые сложности. Из-за тяжелой экономической ситуации на Украине у исполнительницы «Червона рута» почти нет выступлений.

Напомним, Ротару участвовала в «Песне года» с 1973 года, но в 2018 году отказалась от выступления. Артистка тогда пояснила, что не «хочет провоцировать радикально настроенных соотечественников». Однако уже в 2019 году певица дала несколько концертов в России.

В тот период глава комитета Совета Федерации Валерий Рязанский призвал россиян игнорировать выступления Ротару в России. По его словам, министерство культуры должно иметь инструменты воздействия на артистов, которые критикуют Россию, «но когда нужно заработать – едут». Сенатор Алексей Пушков также заявил, что россияне устали от гастролеров, которые приезжают в Москву за деньгами, а у себя дома оскорбляют Россию.

Москва, Александра Быстрицкая

Москва. Другие новости 22.11.20

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