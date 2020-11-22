«Просто ждем»: Путин выступил с заявлением об американских выборах

Президент РФ Владимир Путин объяснил, почему не поздравляет Джо Байдена с победой на выборах в США. В интервью телеканалу «Россия1» глава государства заявил, что формальности должны быть соблюдены.

«Здесь нет никакой задней мысли и ничего, что было бы необычным или могло лечь в основу дальнейшего разрушения наших отношений. Чисто формальные вещи должны быть сделаны в соответствии со сложившейся практикой и с юридической стороной дела», – сказал Путин.

«Кому оказано это доверие (американского народа) – должно быть либо с помощью политического обычая обозначено, когда одна из сторон признает победу другой, либо подведены окончательные итоги выборов легитимным, правовым способом», – пояснил он.

При этом президент РФ напомнил, что четыре года назад «все поздравили госпожу Клинтон, оказалось потом, что победил Трамп». «Мы с уважением относимся ко всем – и к действующему президенту Трампу, и к кандидату на эту должность, господину Байдену. Поэтому здесь нет никаких для нас проблем. Здесь нет никакой подоплеки – ни то, что нам кто-то нравится, кто-то не нравится. Мы просто ждём окончания этого внутриполитического противостояния», – заключил Путин.

Напомним, 3 ноября 2020 года в США прошли очередные президентские выборы. 7 ноября СМИ отдали общую победу на выборах Байдену. Его поздравили премьер-министр Канады, президенты Франции, Израиля, Украины и Венесуэлы, а белорусская и турецкая оппозиция сделали это даже раньше президентов. Пекин выдержал пятидневную паузу, но также поздравил Байдена.

Между тем подведение итогов пока официально не завершено, в настоящее время еще продолжается пересчет голосов и разбирательства.

Москва, Александра Быстрицкая

Москва. Другие новости 22.11.20

Затягиваем пояса потуже: эксперты прогнозируют взрывной рост цен продукты, технику и услуги ЖКХ. / Сергей Лавров: Ротару возвращается в Россию бесплатно. / COVID-19: в России вновь выявлено более 24 тысяч заболевших. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»