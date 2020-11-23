Каждая десятая гостиница в РФ не открылась летом из-за коронавирусных ограничений

В России каждая десятая гостиница не открылась к летнему сезону. В целом за второй квартал 2020 года большинство компаний потеряло до 90% выручки, сообщила начальник управления государственных проектов и безопасности туризма Ростуризма Елена Лысенкова на заседании за круглым столом в Совете Федерации, посвященного проблемам восстановления и развития туристской отрасли в условиях преодоления последствий распространения коронавируса.

По ее словам, исключением стало небольшое количество компаний, которые оказывали услуги размещения медицинских работников в разных регионах страны, и предоставило свои площади для оборудования обсерваторов для пациентов.

Лысенкова отметила, что с начала июля курортный сезон поэтапно стартовал в нескольких регионах, что привело к некоторому восстановлению отрасли, однако до полной нормализации ситуации еще далеко.

«Например, среди гостиничного сектора около 10% предприятий в этом году не открылось к летнему сезону, и отложило по разным причинам открытие до следующего года», – уточнила представитель Ростуризма.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 23.11.20

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