Над Москвой завис циклон: неделя будет облачной и «мокрой»

В Москве новая рабочая неделя окажется пасмурной и аномально теплой. Как сообщила главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова, температурный фон будет на 3-4 градуса выше климатической нормы.

«Практически всю неделю погоду у нас будет определять циклон, он зависнет над Москвой, и поэтому будет преобладать облачная погода, в ночные часы будет подсыпать небольшой снежок, в дневные часы местами небольшие осадки <…> В целом температура воздуха среднесуточная будет около ноля градусов. Рассчитывать на активное таяние выпавшего снега не приходится, потому что для этого нужна более высокая температура», – цитирует синоптика РИА «Новости».

Согласно прогнозу Гидрометцентра России, в столичном регионе каждый день ожидаются осадки и местами гололедица. В понедельник, 23 ноября, столбик термометра будет колебаться 1…3°, местами возможны осадки – снег с дождем.

Во вторник температурный фон сохранится. В среду, 25 ноября, ожидается 0…2° градусов тепла, мокрые осадки и гололедица.

В четверг, 26 ноября, столбик термометра может подняться до 5 градусов, возможна морось. В пятницу ожидается -1…+4° с небольшими осадками.

Москва, Александра Быстрицкая

Москва. Другие новости 23.11.20

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