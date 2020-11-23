Москва теряет социальную привлекательность: в рейтинге благополучия регионов столица не попала даже в топ-5

Москва оказалась на шестом месте в рейтинге социального благополучия регионов. Такие выводы опубликованы в новом исследовании Фонда развития гражданского общества (ФоРГО), которое цитирует «Интерфакс». Эксперты проанализировали соотношения средних зарплат к стоимости региональной потребительской корзины.

Лидером рейтинга оказался Ямало-Ненецкий автономный округ, где среднемесячная зарплата на 1 сентября составила 100 890 рублей при потребительской корзине 19 667 рублей 30 копеек.

На втором месте Сахалин со средней зарплатой 86 833 рублей и потребительской корзиной в 20 298 рублей 80 копеек.

Третье место занял Ненецкий автономный округ: средняя зарплата – 89 141 рубль, а потребительская корзина – 20 923 рубля.

На четвертом месте Чукотка: зарплата – 110 816 рублей, потребительская корзина – 28 260 рублей 70 копеек. На пятом месте Магаданская область: 90 145 рублей на 23 576 рублей 10 копеек.

Москва со средней зарплатой 90 304 рубля и потребительской корзиной в 23 693 рубля 80 копеек оказалась только на шестой строчке этого рейтинга. Санкт-Петербург – на восьмом месте с соотношением 63 279 рублей на 18 189 рублей 80 копеек.

Тюменская область на 15-м месте с зарплатой 47 146 рублей и потребительской корзиной в 15 674 рубля 50 копеек. Подмосковье на 16-м: 53 724 рубля на 18 307 рублей 20 копеек.

Ленинградская область оказалась на 20-м месте. При средней зарплате 47 057 рублей потребительская корзина стоит в 17 144 рублей 80 копеек.

Последнее, 25-е место в рейтинге заняла Свердловская область со среднемесячной зарплатой в 41 199 рублей и потребительской корзиной в 15 697 рублей.

Москва, Александра Быстрицкая

Москва. Другие новости 23.11.20

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