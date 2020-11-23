ЦСКА оштрафовали за скопление болельщиков на матче с «Динамо»

В Москве суд оштрафовал футбольный клуб ЦСКА за несоблюдение санитарных норм во время матча со столичным «Динамо». На трибунах было почти семь тысяч болельщиков, при этом организатор игры не следил за соблюдением дистанции и использованием средств индивидуальной защиты.

Нарушение было зафиксировано 18 ноября Роспотребнадзором. Матч 11-го тура чемпионата России со столичным «Динамо» проходил на стадионе «ВЭБ Арена», где не было контроля за соблюдением болельщиками обязательной дистанции и использованием средств индивидуальной защиты. Между тем, по данным из открытых источников, на трибунах присутствовало 6 999 человек из 30 тысяч возможных.

В результате было возбуждено дело об административном правонарушении по статье о нарушении законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Савеловский районный суд оштрафовал клуб ЦСКА на 200 тысяч рублей, передает агентство «Москва» со ссылкой на информацию суда. Это нижний порог возможного наказания по данной статье – она предусматривает штраф от 200 тысяч до 500 тысяч рублей или приостановку деятельности предприятия на срок до 90 суток.

Ранее за нарушение мер профилактики на матче с «Зенитом» на 300 тысяч рублей был оштрафован московский «Спартак».

Москва, Алевтина Белова

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