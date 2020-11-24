В Уголовном кодексе может появиться статья о «рейдерском захвате»

В Уголовном кодексе РФ может появиться статья о «рейдерском захвате». Соответствующий проект закона, разработанный бизнес-объединением «Опора России», направлен полпреду в Северо-Кавказском округе Юрию Чайке и передан в Государственную думу для обсуждения.

Пока определение «рейдерский захват» существует только в юридической литературе, «Опора России» предложила ввести его в уголовное право. Как пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на информацию ТАСС, в проекте закона предлагается дополнить УК РФ новой статьей, в которой как состав преступления квалифицируется ограничение прав и законных интересов ИП или юрлица, ограничение самостоятельности, иное вмешательство в деятельность, завладение имуществом, совершенные путем рейдерского захвата, «если эти деяния причинили особо крупный ущерб (более 3 млн рублей) или повлекли иные тяжкие последствия».

Сам рейдерский захват, согласно документу, включает в себя действия, направленные на незаконное завладение имуществом предприятия либо на установление незаконного контроля над оперативной деятельностью предприятия, совершенные против воли владельца. Такие деяния могут происходить с применением насилия или угрозой его применения, с использованием служебного положения. Кроме того, речь может идти о злоупотреблении кредитором или учредителем предприятия своими правами.

Разработанный документ «Опора России» передала полномочному представителю президента в Северо-Кавказском федеральном округе Юрию Чайке, а тот направил его в Госдуму для обсуждения в качестве возможной законодательной инициативы.

Новый законопроект ранее обсудили участники встречи «Бизнес против рейдерства», которая прошла в ноябре при участии Совета по правам человека при президенте РФ. Как пишет портал «Yugtimes.com», документ был разработан гендиректором АО «РАНД» Иваном Борисенко-Мещеряковым и правозащитником, управляющим Бюро по защите прав предпринимателей и инвесторов Краснодарского краевого отделения «Опоры России» Муратом Дударевым.

Москва, Алевтина Белова

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