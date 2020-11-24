Путин подписал указ о награждении четырех жителей Якутии

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о присвоении почетных званий четырем жителей Якутии. Депутат Госдумы от «Справедливой России» Федот Тумусов поздравил земляков с высокой оценкой главы государства их работы.

В частности, врачу «Якутского республиканского центра по профилактике и борьбе со СПИД» Елене Пуляевой указом президента присвоено звание «Заслуженный врач Российской Федерации». Главный медбрат «Якутской республиканской клинической больницы» Алквиад Иванов удостоен звания «Заслуженный работник здравоохранения Российской Федерации».

Кроме того, директору «Театра юного зрителя» Матрене Павловой присвоено звание «Заслуженный работник культуры Российской Федерации». Председателю республиканской общественной организации «Творческий союз художников Республики Саха (Якутия)» Афанасию Романову удостоен звания «Заслуженный художник Российской Федерации».

«Все награжденные, а некоторых из них знаю лично, высочайшие профессионалы, преданные своему любимому делу, патриоты Якутии и России. Самое главное, пользуются огромным авторитетом среди коллег и населения. Удачи, творческих успехов, здоровья и благополучия всем вам, дорогие земляки!» – отметил депутат Госдумы Федот Тумусов на своей странице в «Фейсбуке».

Москва, Светлана Антонова

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