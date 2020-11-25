«Послание для Москвы о восстановлении огневой мощи»: в России отреагировали на военные учения США в Румынии

В России отреагировали на военные учения США в Румынии, которые западные СМИ назвали «сюрпризом для Крыма» и «посланием для Москвы» о восстановлении огневой мощи американской армии.

Комментируя молниеносную переброску 19 ноября комплексов залпового огня HIMARS из Германии в Румынию и обратно, депутат Госдумы Руслан Бальбек заявил, что «попытка демонстрации американской мощи провалилась». «В тот момент, когда любой снаряд летит в направлении Крыма, его берут на сопровождение, при подлете к нашим территориальным водам отдается команда на перехват. Если действия в отношении полуострова нашим военным командованием признаны агрессией, действует принцип «ответка». Сюрпризом эти учения для нас не стали. А вот война в Сирии показала, что наши зенитные комплексы успешно сбивают снаряды РСЗО как ближнего, так и дальнего действия», – цитирует его слова РИА «Новости».

Военный эксперт Алексей Леонков, назвал учения простой тренировкой. «То, что США перебросили HIMARS в Румынию и провели там учения, не является для нас сюрпризом. Это простая тренировка. Российские войска совершают сотни таких перебросок в рамках учений. В реальных боевых действиях у авиации будут большие сложности с переброской. В воздухе транспорт противника атаковали бы самолеты Воздушно-космических сил РФ, а с земли – комплексы противовоздушной обороны. Даже если HIMARS удалось бы перебросить и были бы произведены первые залпы – в их сторону были бы направлены удары оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер», – пояснил он газете «Взгляд».

Накануне стало известно, что 19 ноября сухопутные войска США в ходе учений перебросили в Румынию две боевые машины реактивной системы залпового огня дальнего действия HIMARS, выпустили несколько ракет и «молниеносно» вернули установки на базу в Германии.

По данным Forbes, на этот маневр ушло «всего за несколько часов». Такие действия Вашингтона являются «посланием для Москвы», демонстрирующим «восстановление огневой мощи» американской армии. При этом издание предполагает, что стрельбы HIMARS в Румынии стали «ракетным сюрпризом» российской группировки в Крыму.

HIMARS – американская реактивная система залпового огня на колесном шасси. Создана на базе пятитонного колесного шасси FMTV Армии США, может нести шесть реактивных снарядов РСЗО или одну оперативно-тактическую ракету ATACMS. Система HIMARS авиатранспортабельна на самолете C-130.

Москва, Александра Быстрицкая

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