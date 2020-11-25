Херофобия и агрессия: психологи оценили состояние россиян

Российские психологи предупредили, что последствия пандемии коронавируса по своему влиянию на общество сравнимы с послевоенным временем. Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня на пресс-конференции в Москве эксперты назвали три главных предвестника психологических проблем, «обвинили» россиян в херофобии, а ковид-диссидентов – в открытой агрессии.

Президент Профессиональной психотерапевтической лиги Виктор Макаров, комментируя нынешнее состояние российского общества, обратил внимание, что у человека есть три основных вида влечения – половое, пищевое и к самосохранению. «Нарушение влечения демонстрирует нам, что у нас выраженный стресс. Сегодня мы видим и отказ от еды, и переедание, нарушение полового влечения, нарушение влечения к самосохранению», – констатировал он.

По его мнению, в нынешних условиях россияне, которые отказываются соблюдать эпидемиологические меры, в том числе, носить защитную медицинскую маску, – проявляют деструктивное психологическое поведение. «Те, кто ходит без масок – демонстрируют нарушение влечения к самосохранению. Это не является социальной нормой, когда человек напоказ это делает. Это – агрессия в адрес общества. В социальном месте человек, не надевая маску, поступает неправильно», – подчеркнул он.

Заведующий кафедрой нейро- и патопсихолгии МГУ, профессор Александр Тхостов согласился, что такое поведение – тревожный звонок, который показывает, что человек находится не в полном психологическом здоровье, даже если он – ковид-дессидент. «Мы ходим в обществе в одежде, хотя, к примеру, есть нудисты. Но они принимают правила, даже если им не нравится. Я считаю, что это (отказ от ношения масок) – форма открытой агрессии», – сказал эксперт.

Как считает Макаров, сейчас можно говорить о том, что достаточно большое число россиян сегодня имеют признаки стресса и дистресса – состояния, при котором истощаются защитные силы организма и начинают развиваться различные заболевания, вплоть до смертельного исхода.

По его мнению, именно сейчас важно научиться «жить на светлой стороне» жизни. «Потому что все мы оказалась за пределами пространства комфорта. Масса людей просто «уснула». Многие потеряли связь между работой и зарплатой… Это фантастические события, равные по последствиям мировым войнам. Основная работа для нас еще впереди…» – пояснил он.

Макаров также добавил, что коронавирусный кризис накладывается на особенности менталитета россиян. «У нас национальная черта, русская, мы любим страдать. Мы фиксируемся на отрицательных моментах, пресса это часто использует. Есть херофобия – страх счастья. Человек считает, что если сейчас он переживает счастье, то потом наступит множество несчастий в его жизни. Поэтому, он думает, лучше пусть не будет счастья», – отметил он.

Президент Российской академии образования Юрий Зинченко со своей стороны обратил внимание, что сам термин «стресс» не несет в себе резко негативную коннотацию, но с этим состоянием нужно грамотно и осознанно работать. «Стресс – это не плохо и не хорошо. Это – то, что позволяем нам быть в тонусе для принятия каких-либо решений. Другой вопрос, когда он длительный, тогда возможны последствия», – заключил эксперт.

Как сообщал «Новый День», ранее эксперты предупредили, что российское общество на фоне роста заболеваемости коронавирусом переживает пандемию страха: граждане деморализованы и практически полностью находятся в зависимости от государства.

По оценке психолога, психотерапевта, экзистенцаналитика Андрея Чернышева, экономический кризис, карантинный режим и информационное нагнетание ситуации с угрозой коронавируса могут провоцировать агрессию и рост преступности в стране.

Москва, Александра Быстрицкая

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