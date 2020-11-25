Интроверсия и аутизм: психологи назвали главные риски дистанционного обучения

Дистанционное обучение в школах негативно сказывается на детской психике. Как отмечают эксперты, школьники теряют эмоциональные навыки живого общения, становятся более замкнутыми, что становится зоной риска для последующей психоэмоциональной патологии и расстройства аутистического спектра (аутизм). Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом шла речь сегодня на пресс-конференции в Москве с участием экспертов.

Заведующий кафедрой нейро- и патопсихологии МГУ, профессор Александр Тхостов считает, что дистанционное образование «уже не отменят». «К тому все шло и до пандемии. Но мы должны это понимать, и педагоги, и психологи, что компьютер и Интернет не способны компенсировать проблемы. Мы все думали иллюзорно, что психологической разницы между онлайн и офлайн обучением нет, но прямо столкнулись, обнаружили проблемы, о которых не подозревали. Встает задача, как нам компенсировать недостатки дистанционного обучения. У учеников, детей теряются эмоциональные навыки и навыки, которые формируются только при реальной коммуникации. Ни у кого нет ответа на вопрос, как это решать», – сказал Тхостов.

Президент Профессиональной психотерапевтической лиги Виктор Макаров согласился, что с «удаленкой» мир становится менее экспрессивным. «Мы становимся более интровертированными (замкнутыми и необщительными). Меньше приспособлены к жизни лицом к лицу», – сказал эксперт.

Президент Российской академии образования Юрий Зинченко также подчеркнул, что дистанционное обучение – зона риска для последующей психоэмоциональной патологии и расстройства аутистического спектра (аутизм). «Мы должны учитывать рисковые зоны для эмоционального развития ребенка», – сказал он.

При этом Зинченко отметил, что есть также огромный блок вопросов, связанных с организацией образовательного процесса. «Весной пошли по самому простому пути и в школах, и вузах. Взяли расписание, которое было, перенесли его в дистанте и теперь транслируем его один в один. Формально все правильно, мы обязаны вычитать эти часы. С другой стороны, возникает вопрос – является ли дистанционный урок таким же эффективным, как урок в школе, когда учитель держит внимание класса, обращается к каждому ученику, чувствует класс» – сказал он.

«Цифровые образовательные среды, которые были, показали, что их нужно сильно развивать. С одной стороны, хорошо, что они были, но нужно доводить их до уровня, когда они будут еще и эффективными», – добавил Зинченко.

Как сообщал «Новый День», дистанционное обучение обернулось для многих школьников проблемами со зрением, психикой и другими тяжелыми последствиями для здоровья.

Преподаватели также негативно относятся к этим мерам – им приходится перестраивать программы под онлайн-формат, а еще – гораздо чаще общаться с родителями учеников. Педагоги при этом нередко не выдерживают давления и увольняются.

Москва, Александра Быстрицкая

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