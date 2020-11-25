В московском регионе объявлен повышенный уровень погодной опасности

Жителей столичного региона и Москвы предупредили о тумане и гололедице, объявлен «желтый» уровень погодной опасности. Минтранс Подмосковья выступил с обращением к автомобилистам.

Предупреждение опубликовано на сайте Гидрометцентра России. Как сообщается, в Москве и Подмосковье до 10 утра 26 ноября объявлен «желтый» уровень погодной опасности в связи с образованием тумана, при котором видимость составит 300-800 метров. Кроме того, в Москве в четверг с 12 часов до 15 часов ожидается гололед.

Температура воздуха в столице 26 ноября будет колебаться от ноля до -2 градусов, местами пройдет мокрый снег с дождем.

Как отмечает центр погоды «Фобос», завтра к Москве будет приближаться циклон «Таня». В пятницу на фоне пасмурной и ветреной погоды с осадками, которые ожидаются преимущественно в виде дождей, температура воздуха повысится до +1…+3°.

Минтранс Подмосковья обратился к водителям с просьбой быть аккуратными на дорогах, избегать резких манёвров, соблюдать скоростной режим и уделять особое внимание в зонах пешеходных переходов. «Дорожные службы готовы к оперативному реагированию на ухудшение погодных условий, чтобы обеспечить безопасный проезд транспорта и комфортный подход для пешеходов», – сообщили в пресс-службе.

Москва, Алевтина Белова

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